Полиция Петербурга задержала хулигана, сообщившего о бомбе в метро

В Избранное

Санкт-Петербург, 22 сентября. Полиция Петербурга задержала мужчину, который сообщил ложную информацию о минировании станции метро. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Приморском районе северной столицы полиция задержала местного жителя, подозреваемого по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — отметила она.

По ее словам, 21 сентября подозреваемый позвонил в полицию и сообщил о бомбе, заложенной на одной из станций метро. Мужчина пообещал не взрывать «бомбу», если ему выплатят крупную сумму денег. Отметим, что если вина задержанного будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.