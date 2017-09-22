Путин: Ледокол «Сибирь» будет способствовать решению важных экономических задач

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Санкт-Петербург, 22 сентября. Телеграмму президента России Владимира Путина зачитали на церемонии спуска на воду атомного ледокола «Сибирь» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава государства выразил уверенность, что мощный ледокол будет способствовать решению важных экономических задач и усилению России как великой морской державы. Зачитал текст обращения полпред президента в СЗФО Николай Цуканов.

Отметим, что ледокол ЛК-60Я «Сибирь» является самым мощным в мире. Это первый из трех серийных атомных ледоколов проекта 22220. Балтийский завод подготовил «Сибирь» к спуску на воду всего за 2,5 года