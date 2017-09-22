Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 сентября. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду самого мощного ледокола в мире ЛК-60Я «Сибирь», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Это первый из трех серийных атомных ледоколов проекта 22220.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выбранная «крестной матерью» ледокола, по традиции разбила бутылку шампанского о борт судна. Перед этим она поблагодарила всех, кто вкладывает свой труд в проект.

Ледокол заложили в мае 2015 года, после спуска его достройка продолжится на плаву. Длина судна составляет 173,3 м, ширина — 34 м, а водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Для «Сибири» был изготовлен ядерный реактор силовой установки РИТМ -200, который обладает уникальной энергоэффективной интегральной компоновкой. Это обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости и ледопроходимости.

Также в проект 22220 помимо «Сибири» входят головной атомоход «Арктика» и второй серийный «Урал». Все они способны пробивать лед толщиной 3 м.