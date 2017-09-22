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Более 30 мигрантов обнаружили в «резиновой квартире» в подвале дома в Петербурге
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    Более 30 мигрантов обнаружили в «резиновой квартире» в подвале дома в Петербурге

    11:48  22 Сентября 2017
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    Более 30 мигрантов обнаружили в «резиновой квартире» в подвале дома в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 сентября. В подвале дома на Васильевском острове в Петербурге обнаружили «резиновую» квартиру. Там проживали 32 мигранта. 

    Как уточнили в региональном главке МВД РФ, внеплановую проверку полиция провела накануне в многоквартирном жилом доме 9 по улице Опочнина. Выяснилось, что цокольный этаж здания был переоборудован под жилые помещения, в которых преспокойно проживали 32 иностранца.

    В полиции подчеркнули, что 28 из них нарушили законодательство, предоставив ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

    У троих мужчин и вовсе не нашлось паспортов, а еще один жилец «резиновой» квартиры находился на территории РФ с нарушением правил миграционного учета. Всех их привлекли к административной ответственности. 

    Всех мигрантов без документов доставили в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств, сообщает «Комсомольская правда».

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    Автор: Алексей Громов
    #мигранты #петербург #резиновая квартира #васильевский остров
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