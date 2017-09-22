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Началось обустройство одного из самых сложных участков трассы М-11
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    Началось обустройство одного из самых сложных участков трассы М-11

    11:06  22 Сентября 2017
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    Дорожники приступили к работам на одном из самых сложных участков трассы М-11

    Санкт-Петербург, 22 сентября. На федеральной скоростной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» начался новый этап работ, а именно установка монолитных секций на тоннеле под железной дорогой Варшавского направления. Об этом сообщили в пресс-службе  «Магистрали двух столиц».

    «Тоннель – одно из самых технически сложных сооружений 7–8 участков трассы М-11, расположен в черте Санкт-Петербурга под действующей железной дорогой Варшавского направления», — уточнили в пресс-службе.

    Объект находится на 677 км строящейся трассы. На сегодняшний день там проходит устройство монолитных секций, основной несущей конструкции сооружения. Пока выполнены 4 монолитных участка из 44. Как пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», работы не отразятся на движении машин и поездов.

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    Автор: Борис Любимов
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