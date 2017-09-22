Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации
Происшествия
Мужчина угрожал взорвать метро в Петербурге, требуя миллион долларов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина угрожал взорвать метро в Петербурге, требуя миллион долларов

    10:17  22 Сентября 2017
    89

    Мужчина угрожал взорвать метро в Петербурге, требуя миллион долларов

    Санкт-Петербург, 22 сентября. Петербургские полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать одну из станций метрополитена, если ему не выплатят миллион долларов.

    Накануне днем в службу «112» с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина, требовавший передать ему миллион долларов. В противном случае он угрожал устроить взрыв в метро Северной столицы.

    Правоохранители установили, что телефон зарегистрирован на мужчину 1983 года рождения. Он был задержан и полностью изобличен в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Мужчина угрожал взорвать метро в Петербурге, требуя миллион долларов

    Добавим, ранее в Екатеринбурге полиция оцепила торговый центр «Радуга-Парк», сотрудники здания были эвакуированы. В правоохранительных органах назвали происходящее пожарно-учебной тренировкой, передает URA.RU.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 52763

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29075

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41836

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20841

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8289
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        141
        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        6:57   22 Сентября 2017
        3439
        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        4:58   22 Сентября 2017
        3882
        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        0:24   22 Сентября 2017
        395