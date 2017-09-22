Мужчина угрожал взорвать метро в Петербурге, требуя миллион долларов

В Избранное

Санкт-Петербург, 22 сентября. Петербургские полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать одну из станций метрополитена, если ему не выплатят миллион долларов.

Накануне днем в службу «112» с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина, требовавший передать ему миллион долларов. В противном случае он угрожал устроить взрыв в метро Северной столицы.

Правоохранители установили, что телефон зарегистрирован на мужчину 1983 года рождения. Он был задержан и полностью изобличен в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Добавим, ранее в Екатеринбурге полиция оцепила торговый центр «Радуга-Парк», сотрудники здания были эвакуированы. В правоохранительных органах назвали происходящее пожарно-учебной тренировкой, передает URA.RU.