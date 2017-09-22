Труп женщины с синяком под глазом нашли на детской площадке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 сентября. На детской площадке в Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Труп неизвестной женщины с короткими темными волосами и синяком под глазом был найден у дома на улице Бронетанковой в Красном селе. Она была одета в черную куртку, черные штаны и серый вязаный свитер. Обстоятельства и причины ее смерти сейчас выясняются.