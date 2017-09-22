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Происшествия
Житель Ленобласти задушил жену поясом халата
Происшествия
Житель Ленобласти задушил жену поясом халата
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    Житель Ленобласти задушил жену поясом халата

    9:22  22 Сентября 2017
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    Житель Ленобласти задушил жену поясом халата

    Санкт-Петербург, 22 сентября. Житель Ленинградской области задушил жену поясом от халата. Инцидент произошел в ходе семейной ссоры.

    Как стало известно Федеральном агентству новостей от источников в правоохранительных органах города, мужчина, проживающий в деревне Пехенец, поругался со своей супругой. В ходе ссоры, он задушил 65-летнюю женщину поясом от халата.

    Преступника задержали на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают полицейские.

    Ранее сообщалось, что житель Петербурга зарезал гостя, защищаясь в драке.

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    Автор: Алексей Громов
    #убийство #ленинградская область
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