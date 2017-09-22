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Происшествия
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Происшествия
Житель Петербурга зарезал гостя, защищаясь в драке
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    Житель Петербурга зарезал гостя, защищаясь в драке

    9:16  22 Сентября 2017
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    Житель Петербурга зарезал гостя, защищаясь в драке

    Санкт-Петербург, 22 сентября. Житель Петербурга убил гостя, защищаясь от его ударов. Как стало известно ФАН от источников в правоохранительных органах города, инцидент произошел утром в четверг.

    Около 9.20 в арендуемой мужчиной 1989 года рождения квартире по проспекту Маршала Жукова мужчина 1974 года рождения во время драки случайно ударил ножом гостя 1984 года рождения. Отмечается, что конфликт между знакомыми вспыхнул на почве неприязненных отношений. Нарушитель пытался защититься от ударов своего знакомого и причинил ему тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

    Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст.108 ч.1 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).

    Житель Петербурга зарезал гостя, защищаясь в драке

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    Автор: Алия Садыкова
    #убийство #петербург
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