Сгнивший труп нашли на чердаке в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 22 сентября. На чердаке дома в центре Петербурга обнаружен сгнивший труп неизвестного.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию поступило сообщение о том, что по адресу ул. Чайковского, дом № 14 в чердачном помещении был найден труп неизвестного в состоянии гнилостных изменений. На вид мужчине 40-50 лет. Он был одет в куртку синего цвета, свитер синего цвета, зеленую футболку, брюки светло-серого цвета. Обувь на его ногах отсутствовала.

Труп был направлен в морг для установления времени и причины смерти.

