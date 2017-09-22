Насильника-форточника задержали в Петербурге

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Санкт-Петербург, 22 сентября. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. По версии полиции, насильник проник в квартиру потерпевшей через окно.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 17 сентября в полицию обратилась женщина 1986 года с заявлением о том, что в ее квартиру через незакрытое окно проник мужчина. Он применил физическую силу и изнасиловал потерпевшую, после чего скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления — это ранее судимый мужчина 1972 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело и выбрана мера пресечения в виде ареста.