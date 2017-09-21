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Ребенок едва не погиб под колесами мотоцикла в Петербурге, перебегая дорогу на красный свет
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    Ребенок едва не погиб под колесами мотоцикла в Петербурге, перебегая дорогу на красный свет

    19:43  21 Сентября 2017  /обновлено: 19:47  21 Сентября 2017
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    Ребенок едва не погиб под колесами мотоцикла в Петербурге, перебегая дорогу на красный свет

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Мотоциклист сбил ребенка, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора. Происшествие случилось на Лиговском проспекте в центре Петербурга.

    Пострадавший мальчик получил серьезные травмы. Байкер упал с мотоцикла, но не пострадал и сразу подбежал к потерпевшему, который упал без движения, чтобы оказать ему помощь.

    Как сообщили очевидцы случившегося, пострадавшему ребенку на вид 10-12 лет. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    «Мотоциклист снес ребенка, перебегавшего Лиговский проспект на красный свет, мотоцикл улетел очень далеко, мотоциклист не пострадал, упал правда, но он сразу побежал к потерпевшему ребенку, который лежал без движения», — написали свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Накануне в Сургуте пешеход устроил драку с водителем пикапа, стоявшего в пробле. Муджчина подошел к автмобилю, открыл дверь и начал избивать его владельца. Из-за этого машина врезалась в стоявший впереди седан. При этом мотивы нападавшего неизвестны, сообщает Ura.ru.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #дтп #петербург #ребенок #байкер
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