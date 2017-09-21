«Метеор» нового поколения представили в Петербурге

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Санкт-Петербург , 21 сентября. Проект нового облика теплохода «Метеор» представили на заседании Морского совета при правительстве Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, судно нового поколения позволит перевозить пассажиров быстро и с комфортом.

На заседании совета под руководством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина присутствовал гендиректор и генеральный конструктор концерна «Моринформсистема-Агат», председатель совета директоров ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Георгий Анцев. Он представил проект нового облика «Метеора», который получил одобрение участников мероприятия.

Судно строится с 1958 года и успело доказать свою надежность в том числе и стабильным ростом пассажиропотока, который с 2008 по 2016 год вырос с 514 до 896 тысяч человек. «Метеор» доставляет пассажиров в Петергоф, Кронштадт и к крепости Орешек. Его скорость в три раза выше, чем у водоизмещающих судов.