Медведев в Петербурге обрадовался «компенсации за холодное лето»

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии российско-финляндского культурного форума в Петербурге порадовался установившейся в городе хорошей погоде, назвав ее компенсацией за прошедшее лето.

«Хотя прошедшее лето нас не баловало, сейчас мы все получаем за это компенсацию. Надеюсь, это компенсация продолжится как можно дольше», — добавил он, пожелав участникам мероприятия приятного пребывания в Северной столице.

Как сообщалось ранее, форум посвящен 100-летию государственной независимости Финляндии и будет проходить в Государственной академической капелле 21–23 сентября.