Учитель рассказал о своих впечатлениях от показа «Матильды» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Российский режиссер Алексей Учитель остался доволен тем, как прошел показ его фильма «Матильда» в северной столице и заявил, что собирается показать ленту еще в пяти городах страны.

Режиссер Учитель намерен провести пять тестовых показов в разных городах России. После демонстрации ленты в Петербурге он поделился своими впечатлениями, отметив, что комментарии и аплодисменты говорят в пользу «Матильды».

«После показа были аплодисменты, что для руководителей кинотеатров и прокатчиков, которые довольно скупы на эмоции, редкость», — сказал деятель культуры.

Учитель добавил, что некоторые зрители просили с ним сфотографироваться. Новая лента режиссера повествует об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Ранее активисты ряда организаций назвали фильм «антирелигиозной провокацией», а парламентарий Наталья Поклонская обращалась в прокуратуру с просьбой провести проверку картины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что дискутировать вокруг художественного фильма возможно, но все хулиганские действия должны пресекаться правоохранительными органами.