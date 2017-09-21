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Учитель рассказал о своих впечатлениях от показа «Матильды» в Петербурге
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    Учитель рассказал о своих впечатлениях от показа «Матильды» в Петербурге

    17:18  21 Сентября 2017
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    Учитель рассказал о своих впечатлениях от показа «Матильды» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Российский режиссер Алексей Учитель остался доволен тем, как прошел показ его фильма «Матильда» в северной столице и заявил, что собирается показать ленту еще в пяти городах страны.

    Режиссер Учитель намерен провести пять тестовых показов в разных городах России. После демонстрации ленты в Петербурге он поделился своими впечатлениями, отметив, что комментарии и аплодисменты говорят в пользу «Матильды». 

    «После показа были аплодисменты, что для руководителей кинотеатров и прокатчиков, которые довольно скупы на эмоции, редкость», — сказал деятель культуры.

    Учитель добавил, что некоторые зрители просили с ним сфотографироваться. Новая лента режиссера повествует об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Ранее активисты ряда организаций назвали фильм «антирелигиозной провокацией», а парламентарий Наталья Поклонская обращалась в прокуратуру с просьбой провести проверку картины.

    Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что дискутировать вокруг художественного фильма возможно, но все хулиганские действия должны пресекаться правоохранительными органами. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #матильда #учитель
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