Петербуржцев предупредили о «нашествии» потерявших бдительность лосей

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Власти Петербурга предупредили местных жителей о лосях, которые из-за брачного периода теряют осторожность и чаще появляются на территории города.

Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Северной столицы, у лосей начался период гона, обычно заканчивающийся в конце октября. Поэтому сохатые ведут себя очень активно и неосторожно, они могут быть встречены в местах постоянного пребывания людей.

Петербуржцев просят быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Если лось появится на территории города, о нем следует сообщить комитету по природопользованию.

«Необходимо помнить, что лось — это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, ранее к станции метро «Выхино» в Москве вышел лось. Полицейские поймали сахатого, однако он смог вырваться и угодил в пруд, откуда его вытащили спасатели.