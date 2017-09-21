«Железный трон» из веников установили на Дворцовой площади Петербурга

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Комитет по благоустройству при правительстве Петербурга решил напомнить жителям города о приближающейся зиме, выставив на Дворцовой площади имеющуюся у города снегоуборочную спецтехники. Необычный парад ярко-оранжевых автомобилей дополнили забавной инсталляцией — имитацией «Железного трона» из сериала «Игра престолов», собранной из плетеного кресла и веников.

#железныйтрон , каким его видят в комитете по благоустройству. #петербург #играпрестолов #осень #зимаблизко Публикация от Ira Tishenko (@iris_life_spb) Сен 21 2017 в 2:03 PDT

«Железный трон» из веников дополнили огромной надписью из льда «Зима близко». Перед тем, как открыть «трон» для фотографирования, на него присел глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

На площади было представлено 600 специализированных снегоуборочных машин. Подобный парад снегоуборочной техники проводился в Петербурге и в прошлом году.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что предстоящая зима может оказаться самой холодной за последние 100 лет — по крайней мере к такому выводу пришли западные метеорологи.