Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка
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Санкт-Петербург, 21 сентября. В минувшую среду в Красногвардейском районе Петербурга случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок.
По имеющимся данным, авария случилась 21 сентября на Муринской дороге. Ребенок очутился на дороге один в тот момент, когда его сбила машина, сообщает «Политэксперт».
Трехлетний ребенок перебегал дорогу и попал под колеса транспортного средства. На место сразу прибыла карета скорой помощи, ребенка госпитализировали в городскую больницу.
Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.