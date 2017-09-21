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Происшествия
Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка
Происшествия
Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка
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    Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка

    13:38  21 Сентября 2017
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    Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка

    Санкт-Петербург, 21 сентября. В минувшую среду в Красногвардейском районе Петербурга случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок.

    По имеющимся данным, авария случилась 21 сентября на Муринской дороге. Ребенок очутился на дороге один в тот момент, когда его сбила машина, сообщает «Политэксперт».

    Трехлетний ребенок перебегал дорогу и попал под колеса транспортного средства. На место сразу прибыла карета скорой помощи, ребенка госпитализировали в городскую больницу. 

    Автомобиль в Петербурге сбил перебегавшего дорогу трехлетнего ребенка

    Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.

    В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #петербург #ребенок
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