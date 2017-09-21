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Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге
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    Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге

    14:26  21 Сентября 2017
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    Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Оперативники Федеральной службы безопасности поставили точку в деятельности незаконной свалки в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Вместе с сотрудниками комитета по природопользованию они дождались, когда разгрузится последний самосвал, и после этого задержали водителей спецтехники, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    На окраине города самовольный полигон, куда свозился строительный мусор, функционировал почти полгода. В беседе с корреспондентом ФАН местные жители сказали, что устали обращаться к местным властям и полиции, чтобы те разобрались, почему здесь постоянно ездят большегрузы с мусором. Когда стало понятно, что жалобы остаются без ответа, местные позвонили в ФСБ.

    Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге

    За самовольной свалкой следили несколько месяцев. Когда ее площадь стала превышать 2 гектара, было решено произвести задержания. Выяснились удивительные детали. Эта территория принадлежит частной коммерческой структуре, ее владелец сдал несколько гектаров в аренду своему родственнику, который владеет строительным бизнесом. И уже «брат-строитель» решил, что дешевле вывозить отходы не на специальный полигон, а на окраину Петербурга.

    Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге

    При этом официальный договор был оформлен как работы по рекультивации земли. По словам представителей комитета по природопользованию, минимальный ущерб оценивается на данный момент  в 3 миллиона рублей, еще 20 миллионов понадобится, чтобы очистить территорию от мусора. Задержанные водители самосвалов и бульдозеров уже охотно дают показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге

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    Автор: Денис Машкин
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