Гражданина Белоруссии выбросили с балкона отеля в Петербурге

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Следственный комитет северной столицы возбудил уголовное дело об убийстве гражданина Белоруссии, которого столкнули с балкона четвертого этажа, говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый в совершении убийства жителя Гомельской области задержан правоохранительными органами Петербурга. По данным следствия, в ночь на 19 сентября на балконе четвертого этажа в одном из домов по набережной Адмиралтейского канала, где находился отель, между двумя мужчинами произошел конфликт.

Задержанный толкнул гражданина Белоруссии, в результате чего он выпал с балкона. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. По данным источника РИА Новости из силовых ведомств, подозреваемым оказался житель Воронежской области, перед инцидентом мужчины распивали алкогольные напитки.