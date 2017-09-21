Петербургский метрополитен составил график работы для служебных собак

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Первые собаки, которые будут выявлять взрывчатые вещества у пассажиров петербургского метрополитена, появятся 23 октября на станции «Технологический институт». Метрополитен уже составил график работы для собак, которые будут ежедневно вместе с кинологами находиться в вестибюле станции с 8 утра до 8 вечера.

Рабочий день у собаки будет 10-часовой. При этом работать она будет по 45 минут, после чего 15 минут будут отводиться на выгул и отдых. Через 4 часа «нюхачу» дадут обеденный перерыв на 45 минут. А если собака будет работать беспрерывно 30 минут, то передышку ей устроят на 15 минут раньше. Дежурство собак предусмотрено в двух вестибюлях, и периодически они будут меняться местами работы.