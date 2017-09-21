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Общество
Петербургский метрополитен составил график работы для служебных собак
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    Петербургский метрополитен составил график работы для служебных собак

    13:07  21 Сентября 2017
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    Стало известно, по какому графику будут работать собаки в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Первые собаки, которые будут выявлять взрывчатые вещества у пассажиров петербургского метрополитена, появятся 23 октября на станции «Технологический институт». Метрополитен уже составил график работы для собак, которые будут ежедневно вместе с кинологами находиться в вестибюле станции с 8 утра до 8 вечера.

    Рабочий день у собаки будет 10-часовой. При этом работать она будет по 45 минут, после чего 15 минут будут отводиться на выгул и отдых. Через 4 часа «нюхачу» дадут обеденный перерыв на 45 минут. А если собака будет работать беспрерывно 30 минут, то передышку ей устроят на 15 минут раньше. Дежурство собак предусмотрено в двух вестибюлях, и периодически  они будут меняться местами работы.

    Стало известно, по какому графику будут работать собаки в метро Петербурга

    По условиям контракта, собаки должны будут определять по запаху гексоген, тетрил, тротил, бездымный порох баллиститный, бездымный порох пироксилиновый и селитру. Приказ о привлечении на службу собак в метрополитен был издан еще в июле этого года в связи с усилением мер по антитеррористической безопасности.

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    Автор: Борис Любимов
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