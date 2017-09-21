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Петербургская полиция задержала телефонного «террориста»
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    Петербургская полиция задержала телефонного «террориста»

    11:51  21 Сентября 2017
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    Петербургская полиция задержала телефонного «террориста»

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Анонимом, который сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из домов по улице Оптиков в Петербурге, оказался сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Напомним, в минувший вторник в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы «террористке», которая планирует взорвать дом, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    На место выехали правоохранительные органы, которые не обнаружили взрывчатых устройств.

    Петербургская полиция задержала телефонного «террориста»

    В ходе разыскных мероприятий удалось выйти на анонима, которым оказался 57-летний охранник — в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Оказалось, что это не первый случай, мужчина и ранее звонил в полицию с информацией о «минировании».

    В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело.  

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    Автор: Дана Балан
    #петербург
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