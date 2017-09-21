Петербургская полиция задержала телефонного «террориста»

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Анонимом, который сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из домов по улице Оптиков в Петербурге, оказался сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в минувший вторник в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы «террористке», которая планирует взорвать дом, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

На место выехали правоохранительные органы, которые не обнаружили взрывчатых устройств.

В ходе разыскных мероприятий удалось выйти на анонима, которым оказался 57-летний охранник — в момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оказалось, что это не первый случай, мужчина и ранее звонил в полицию с информацией о «минировании».

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело.