Сотни человеческих костей обнаружили возле храма в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 сентября. Сотни человеческих костей обнаружили на территории храма Покрова пресвятой Богородицы на юге Петербурга.

Как стало известно ФАН, жуткую находку сделали строители накануне вечером. сейчас 269 фрагментов костей скелета человека неизвестной давности направлены в морг.

Храм был возведен 1744 году, в 30-х годах XX века его закрыли и передали заводу «Большевик». В время Великой Отечественной войны церковь была сильно разрушена, в 1950-е годы ее полностью разобрали. На ее месте разбили сквер, позже превратившийся в пустырь.

Сейчас здесь идет новое строительство.

