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Полиция Ленобласти изучает опубликованное в Сети видео избиения школьницы
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    Полиция Ленобласти изучает опубликованное в Сети видео избиения школьницы

    11:35  21 Сентября 2017  /обновлено: 11:36  21 Сентября 2017
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    Полиция Ленобласти изучает опубликованное в Сети видео избиения школьницы

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Полиция Ленинградской области изучает выложенное в Сеть видео избиения школьницы в городе Тихвин, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    Инцидент произошел 5 августа. Две школьницы из города Тихвин поругались, после чего в ход пошли кулаки. Одна из девочек избивала другую, пока общие знакомые снимали все происходящее на камеру телефона. Позже видео было опубликовано в Интернете.

    Мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы только через неделю.

    «13 августа заявление женщины было принято и рассмотрено в установленном порядке, — цитирует источники «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — По результатам медицинской экспертизы, проведенной через восемь дней после инцидента, никаких повреждений у подростка зафиксировано не было».

    Полиция Ленобласти изучает опубликованное в Сети видео избиения школьницы

    Проверка по факту избиения продолжается.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #ленобласть #видео #избиение #тихвин #школьницы
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