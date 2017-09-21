Полиция Ленобласти изучает опубликованное в Сети видео избиения школьницы

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Полиция Ленинградской области изучает выложенное в Сеть видео избиения школьницы в городе Тихвин, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 5 августа. Две школьницы из города Тихвин поругались, после чего в ход пошли кулаки. Одна из девочек избивала другую, пока общие знакомые снимали все происходящее на камеру телефона. Позже видео было опубликовано в Интернете.

Мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы только через неделю.

«13 августа заявление женщины было принято и рассмотрено в установленном порядке, — цитирует источники «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — По результатам медицинской экспертизы, проведенной через восемь дней после инцидента, никаких повреждений у подростка зафиксировано не было».

Проверка по факту избиения продолжается.