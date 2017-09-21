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Пациент психбольницы в Петербурге выпрыгнул с третьего этажа и убежал к жене
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    Пациент психбольницы в Петербурге выпрыгнул с третьего этажа и убежал к жене

    11:36  21 Сентября 2017
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    Пациент психбольницы в Петербурге выпрыгнул с третьего этажа и убежал к жене

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Жителя Петербурга, сбежавшего без разрешения из психиатрической клиники Скворцова-Степанова, задержали сотрудники полиции. 

    В медицинское учреждение мужчина поступил в минувший понедельник, 18 сентября. По имеющимся данным, пациент Вячеслав М. страдает маниакальным синдромом. 

    В минувшую среду он разбил окно на третьем этаже и убежал. Отмечается, что перед этим он находился в стрессовом состоянии, отчаянно колотил стены, просил о встрече с супругой и разными способами привлекал к себе внимание, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Пациент психбольницы в Петербурге выпрыгнул с третьего этажа и убежал к жене

    О разбитом стекле и сбежавшем пациенте сообщила медсестра, после чего охранники и сотрудники больницы приступили к поискам мужчины. Но найти его помогли сотрудники правоохранительных органов.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #полиция #психбольница
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