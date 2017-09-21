Пациент психбольницы в Петербурге выпрыгнул с третьего этажа и убежал к жене

Санкт-Петербург, 21 сентября. Жителя Петербурга, сбежавшего без разрешения из психиатрической клиники Скворцова-Степанова, задержали сотрудники полиции.

В медицинское учреждение мужчина поступил в минувший понедельник, 18 сентября. По имеющимся данным, пациент Вячеслав М. страдает маниакальным синдромом.

В минувшую среду он разбил окно на третьем этаже и убежал. Отмечается, что перед этим он находился в стрессовом состоянии, отчаянно колотил стены, просил о встрече с супругой и разными способами привлекал к себе внимание, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

О разбитом стекле и сбежавшем пациенте сообщила медсестра, после чего охранники и сотрудники больницы приступили к поискам мужчины. Но найти его помогли сотрудники правоохранительных органов.