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Общество
Движение по Малоохтинскому мосту в Петербурге ограничат из-за ремонта
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    Движение по Малоохтинскому мосту в Петербурге ограничат из-за ремонта

    9:34  21 Сентября 2017
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    Движение по Малоохтинскому мосту в Петербурге ограничат из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Движение по мосту через устье реки Охта в Петербурге ограничат на несколько дней из-за ремонтных работ. 

    Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция при правительстве Санкт-Петербурга, ограничения движения будут реализованы в несколько этапов — ограничения начнут действовать поздним вечером 22 сентября и будут продолжаться до раннего утра 25 сентября, после чего вновь будут введены поздним вечером 29 сентября и будут действовать до 24 часов 30 сентября.

    Движение по Малоохтинскому мосту в Петербурге ограничат из-за ремонта

    Малоохтинский мост через небольшую Охту, несмотря на то, что не относится к числу больших петербургских мостов, является крайне важным элементом городской транспортной сети, являясь единственным связующим звеном между Малоохтинской и Свердловской набережной. На время производства работ будут организованы пути объезда, однако следует ожидать усложнения условий дорожного движения в соседних районах города.

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    Автор: Валентин Меликов
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