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Житель Ленобласти насмерть забил ногами собутыльника
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    Житель Ленобласти насмерть забил ногами собутыльника

    9:06  21 Сентября 2017
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    Житель Ленобласти насмерть забил ногами собутыльника

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Житель Ленинградской области во время конфликта насмерть забил ногами собутыльника. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, сотрудники правоохранительных органов в городе Кириши задержали мужчину 1981 года рождения, который сознался в том, что 16 сентября примерно в 23.00 в ходе ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, он нанес не менее шести ударов ногой в область головы. 

    Житель Ленобласти насмерть забил ногами собутыльника

    В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. 

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    Автор: Дана Балан
    #алкоголь #петербург #полиция
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