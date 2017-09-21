Житель Ленобласти насмерть забил ногами собутыльника

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Житель Ленинградской области во время конфликта насмерть забил ногами собутыльника.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сотрудники правоохранительных органов в городе Кириши задержали мужчину 1981 года рождения, который сознался в том, что 16 сентября примерно в 23.00 в ходе ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, он нанес не менее шести ударов ногой в область головы.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.