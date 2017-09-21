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Пациентка частной клиники Санкт-Петербурга скончалась после процедуры ФГДС
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    Пациентка частной клиники Санкт-Петербурга скончалась после процедуры ФГДС

    0:56  21 Сентября 2017
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    Пациентка частной клиники Санкт-Петербурга скончалась после процедуры ФГДС

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении врача, который провел медицинскую процедуру, ставшую причиной смерти пациентки. Об этом сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

    По данным следствия, врач-эндоскопист одной из частных клиник города провела своей пациентке процедуру ФГДС (исследование внутренних органов при помощи введения зонда в ротовую полость и пищевод). Перед началом процедуры врача предупредили о том, что пациентка страдает от болезни Альцгеймера, атеросклероза и глухоты, что серьезно затрудняет контакт с ней.

    Первая попытка провести обследование оказалась безуспешной. Несмотря на беспокойное поведение пациентки и заметный спазм в зоне глоточно-пищеводного перехода, врач еще дважды предприняла попытку ввести зонд.

    Было установлено, что процедура привела к травме слизистой пациентки. После завершения обследования, врач не осуществил динамическое наблюдение пациентки, кроме того, женщина не получила экстренную помощь. В итоге, пациентка скончалась.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #больница #санкт-петербург #врач
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