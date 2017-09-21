Пациентка частной клиники Санкт-Петербурга скончалась после процедуры ФГДС

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении врача, который провел медицинскую процедуру, ставшую причиной смерти пациентки. Об этом сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

По данным следствия, врач-эндоскопист одной из частных клиник города провела своей пациентке процедуру ФГДС (исследование внутренних органов при помощи введения зонда в ротовую полость и пищевод). Перед началом процедуры врача предупредили о том, что пациентка страдает от болезни Альцгеймера, атеросклероза и глухоты, что серьезно затрудняет контакт с ней.

Первая попытка провести обследование оказалась безуспешной. Несмотря на беспокойное поведение пациентки и заметный спазм в зоне глоточно-пищеводного перехода, врач еще дважды предприняла попытку ввести зонд.

Было установлено, что процедура привела к травме слизистой пациентки. После завершения обследования, врач не осуществил динамическое наблюдение пациентки, кроме того, женщина не получила экстренную помощь. В итоге, пациентка скончалась.