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Знаменитый Чумной форт загорелся в Кронштадте 
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    Знаменитый Чумной форт загорелся в Кронштадте 

    0:52  21 Сентября 2017
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    Знаменитый Чумной форт загорелся в Кронштадте 

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Форт «Император Александр I», который также называется Чумным, тушили в Кронштадте. 

    Как сообщают в соцсетях очевидцы, возгорание произошло около четырех часов в среду. Пожарные прибыли на место ЧП оперативно. Впоследствии выяснилось, что полыхнул раскиданный на территории форта мусор.

    На тушение мусора ушло около сорока минут. Работа спасателей осложнялась тем, что на место можно было попасть только по воде.

    Знаменитый Чумной форт загорелся в Кронштадте 

    Форт «Император Александр I» построен в середине XIX столетия. С 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы, из-за чего и получил название Чумной.

     
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    Автор: Олеся Волкова
    #пожар #петербург #кронштадт
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