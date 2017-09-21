ДТП на КАД привело к огромной пробке: пострадавшего эвакуировали вертолетом

В Избранное

Санкт-Петербург, 20 сентября. В ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге пострадал один человек. Вертолетом его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

ДТП произошло вечером 20 сентября на 67-м километре магистрали между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. Как сообщали очевидцы в соцсетях, столкнулись два автомобиля.

В группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербург» очевидцы рассказали, что за пострадавшим прилетел вертолет. Из-за аварии пробка растянулась на несколько километров.

Позднее стало известно, что в ДТП пострадал один человек: пассажир одной из машин. Как сообщают очевидцы, уже спустя пять минут после эвакуации с места ДТП на вертолете он был в НИИ им. Джанелидзе.