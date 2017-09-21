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ДТП на КАД привело к огромной пробке: пострадавшего эвакуировали вертолетом
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    ДТП на КАД привело к огромной пробке: пострадавшего эвакуировали вертолетом

    0:01  21 Сентября 2017
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    ДТП на КАД привело к огромной пробке: пострадавшего эвакуировали вертолетом

    Санкт-Петербург, 20 сентября. В ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге пострадал один человек. Вертолетом его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

    ДТП произошло вечером 20 сентября на 67-м километре магистрали между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. Как сообщали очевидцы в соцсетях, столкнулись два автомобиля.

    В группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербург» очевидцы рассказали, что за пострадавшим прилетел вертолет. Из-за аварии пробка растянулась на несколько километров. 

    Позднее стало известно, что в ДТП пострадал один человек: пассажир одной из машин. Как сообщают очевидцы, уже спустя пять минут после эвакуации с места ДТП на вертолете он был в НИИ им. Джанелидзе.

     
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    Автор: Олеся Волкова
    #дтп #петербург
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