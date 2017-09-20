Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности
Общество
Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности

    22:33  20 Сентября 2017
    46

    Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Предпремьерный закрытый показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя начался в рамках международной киновыставки «Кино Экспо». Показ устроили при повышенных мерах безопасности.

    Зрителям предстояло пройти две точки досмотра, а после подписать расписку об обязательстве не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября. 

    До начала сеанса к зрителям обратился представитель полиции, сообщивший о повышенных мерах безопасности. А после было показано видеообращение актера Евгения Миронова. Он призвал собравшихся «не поддаваться на провокации вокруг фильма», сообщает РИА Новости.

    Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности

    Как сообщала ранее «Газета.ру», на минувшей неделе объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Учителя из-за угроз безопасности.

    Во вторник стало известно, что полиция задержала трех подозреваемых в причастности к поджогу автомобилей около московского офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Одним из задержанных оказался глава организации «Христианское государство  — Святая Русь» Александр Калинин.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #петербург #матильда #учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21459

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41444

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20182

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8143

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7627
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3315
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2450
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        131
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11845