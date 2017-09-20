Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности

В Избранное

Санкт-Петербург, 20 сентября. Предпремьерный закрытый показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя начался в рамках международной киновыставки «Кино Экспо». Показ устроили при повышенных мерах безопасности.

Зрителям предстояло пройти две точки досмотра, а после подписать расписку об обязательстве не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября.

До начала сеанса к зрителям обратился представитель полиции, сообщивший о повышенных мерах безопасности. А после было показано видеообращение актера Евгения Миронова. Он призвал собравшихся «не поддаваться на провокации вокруг фильма», сообщает РИА Новости.

Как сообщала ранее «Газета.ру», на минувшей неделе объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Учителя из-за угроз безопасности.

Во вторник стало известно, что полиция задержала трех подозреваемых в причастности к поджогу автомобилей около московского офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Одним из задержанных оказался глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин.