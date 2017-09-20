Трое мужчин внезапно упали замертво на улице в Петербурге

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Трое мужчин внезапно потеряли сознание на улице Ярослава Гашека в Петербурге. Одного из них спасти не удалось.

По словам очевидцев, пострадавшие внезапно упали замертво, а их кожа мгновенно посинела. На вид мужчинам было около 20 лет. Скорая прибыла на место происшествия в течение 10 минут, однако один их участников инцидента к этому моменту уже скончался. Двое других были госпитализированы в критическом состоянии.

Причина случившегося пока не установлена. Интернет-пользователи предположили, что смерть могла наступить после приема наркотиков или других запрещенных веществ, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».