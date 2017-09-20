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Общество
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Происшествия
Трое мужчин внезапно упали замертво на улице в Петербурге
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    Трое мужчин внезапно упали замертво на улице в Петербурге

    21:54  20 Сентября 2017
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    Трое мужчин внезапно упали замертво на улице в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Трое мужчин внезапно потеряли сознание на улице Ярослава Гашека в Петербурге. Одного из них спасти не удалось.

    По словам очевидцев, пострадавшие внезапно упали замертво, а их кожа мгновенно посинела. На вид мужчинам было около 20 лет. Скорая прибыла на место происшествия в течение 10 минут, однако один их участников инцидента к этому моменту уже скончался. Двое других были госпитализированы в критическом состоянии.

    Причина случившегося пока не установлена. Интернет-пользователи предположили, что смерть могла наступить после приема наркотиков или других запрещенных веществ, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

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    Автор: Катерина Михайдили
    #петербург #смерть #купчино #мужины
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