Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности
Общество
Петербургский сквер назовут в честь писателя Сергея Довлатова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербургский сквер назовут в честь писателя Сергея Довлатова

    21:44  20 Сентября 2017
    43

    Петербургский сквер назовут в честь писателя Сергея Довлатова

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Безымянный сквер в Санкт-Петербурге будет назван в честь Сергея Довлатова. Название уже согласовано Бюро Топонимической комиссии города.

    Сквер расположен между домами номер 15 и 17 на Загородном проспекте. Он расположен неподалеку от дома 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель и где ему установлен памятник.

    Как рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко, вопрос о присвоении скверу имени писателя должен быть окончательно утвержден на заседании Топонимической комиссии в конце 2017 года.

    «Надеюсь, что к Новому году имя Довлатова будет увековечено на карте Петербурга», – приводит газета «Известия» слова депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, которому принадлежала идея увековечить память писателя.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #петербург #довлатов #сквер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21459

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41444

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20182

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8143

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7627
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3315
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2450
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        131
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11845