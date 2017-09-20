Петербургский сквер назовут в честь писателя Сергея Довлатова

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Безымянный сквер в Санкт-Петербурге будет назван в честь Сергея Довлатова. Название уже согласовано Бюро Топонимической комиссии города.

Сквер расположен между домами номер 15 и 17 на Загородном проспекте. Он расположен неподалеку от дома 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель и где ему установлен памятник.

Как рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко, вопрос о присвоении скверу имени писателя должен быть окончательно утвержден на заседании Топонимической комиссии в конце 2017 года.