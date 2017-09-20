Петербургский сквер назовут в честь писателя Сергея Довлатова
Санкт-Петербург, 20 сентября. Безымянный сквер в Санкт-Петербурге будет назван в честь Сергея Довлатова. Название уже согласовано Бюро Топонимической комиссии города.
Сквер расположен между домами номер 15 и 17 на Загородном проспекте. Он расположен неподалеку от дома 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель и где ему установлен памятник.
Как рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко, вопрос о присвоении скверу имени писателя должен быть окончательно утвержден на заседании Топонимической комиссии в конце 2017 года.
«Надеюсь, что к Новому году имя Довлатова будет увековечено на карте Петербурга», – приводит газета «Известия» слова депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, которому принадлежала идея увековечить память писателя.