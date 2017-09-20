Директор Эрмитажа заявил о поражении в битве за Дворцовую площадь

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отклонил инициативу о проведении реконструкции штурма Зимнего дворца.

При этом ему не нравится тот факт, что Дворцовая площадь стала местом для концертов и гуляний.

«Мы в этом году проиграли битву за Дворцовую площадь, потому что на сторону врагов встал город. Практически все, кто устраивает там свои шабаши, — это все городские организации. Бесконечное строительство сцен, одна за другой», — цитирует слова Пиотровского «Интерфакс».

Ранее стало известно о том, что бойцы ОМОН Росгвардии оцепили пространство вокруг Александровской колонны.