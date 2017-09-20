Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности
Общество
Директор Эрмитажа заявил о поражении в битве за Дворцовую площадь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Директор Эрмитажа заявил о поражении в битве за Дворцовую площадь

    21:52  20 Сентября 2017
    37

    Директор Эрмитажа заявил о поражении в битве за Дворцовую площадь

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отклонил инициативу о проведении реконструкции штурма Зимнего дворца.

    При этом ему не нравится тот факт, что Дворцовая площадь стала местом для концертов и гуляний.

    «Мы в этом году проиграли битву за Дворцовую площадь, потому что на сторону врагов встал город. Практически все, кто устраивает там свои шабаши, — это все городские организации. Бесконечное строительство сцен, одна за другой», — цитирует слова Пиотровского «Интерфакс».

    Ранее стало известно о том, что бойцы ОМОН Росгвардии оцепили пространство вокруг Александровской колонны.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #петербург #эримтаж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21459

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41444

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20182

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8143

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7627
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3315
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2450
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        131
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11845