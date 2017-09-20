Детям в петербургском ТРЦ показали «видео для взрослых»

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Неизвестные хулиганы транслировали «видео для взрослых» на одном из экранов в торгово-развлекательном центре «Рио» в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы событий.

Инцидент произошел на катке, на котором были дети. Длительность ролика составила около четырех минут. Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», представители ТРЦ пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители Росгвардии оцепили Дворцовую площадь в Петербурге после сообщения о бесхозном предмете.