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Детям в петербургском ТРЦ показали «видео для взрослых»
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    Детям в петербургском ТРЦ показали «видео для взрослых»

    19:51  20 Сентября 2017
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    Детям в петербургском ТРЦ показали «видео для взрослых»

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Неизвестные хулиганы транслировали «видео для взрослых» на одном из экранов в торгово-развлекательном центре «Рио» в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы событий.

    Инцидент произошел на катке, на котором были дети. Длительность ролика составила около четырех минут. Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», представители ТРЦ пообещали разобраться в ситуации.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители Росгвардии оцепили Дворцовую площадь в Петербурге после сообщения о бесхозном предмете.

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #тц
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