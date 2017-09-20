Завод Toyota в Петербурге удвоил производство и увеличил экспорт
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Санкт-Петербург, 20 сентября. Петербургский завод Toyota в два раза увеличил объем производство за восемь месяцев 2017 года — до 44,49 тыс. машин.
Предприятие также значительно увеличило показатели экспорта. Если в прошлом году экспорт машин Toyota из России в Казахстан и Белоруссию составлял 3,7 тыс. автомобилей, то в январе — августе продажи возросли до 170 тыс. машин.
«Значительный рост экспорта обусловлен как стартом производства Toyota RAV4 в августе 2016 года на заводе в Санкт-Петербурге, так и растущим спросом на Toyota Camry на рынках Белоруссии и Казахстана», — пояснили в компании.