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Экономика
Завод Toyota в Петербурге удвоил производство и увеличил экспорт
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    Завод Toyota в Петербурге удвоил производство и увеличил экспорт

    17:29  20 Сентября 2017
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    Завод Toyota в Петербурге удвоил производство и увеличил экспорт

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Петербургский завод Toyota в два раза увеличил объем производство за восемь месяцев 2017 года — до 44,49 тыс. машин.

    Предприятие также значительно увеличило показатели экспорта. Если в прошлом году экспорт машин Toyota из России в Казахстан и Белоруссию составлял 3,7 тыс. автомобилей, то в январе — августе продажи возросли до 170 тыс. машин.

    Завод Toyota в Петербурге удвоил производство и увеличил экспорт

    «Значительный рост экспорта обусловлен как стартом производства Toyota RAV4 в августе 2016 года на заводе в Санкт-Петербурге, так и растущим спросом на Toyota Camry на рынках Белоруссии и Казахстана», — пояснили в компании.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #петербург #toyota #завод #экспорт #рост #производство
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