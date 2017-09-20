Минимальная зарплата в Петербурге в 2018 году вырастет до 17 тысяч рублей‍

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Минимальный размер заработной платы в Петербурге в 2018 году вырастет до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил глава города Георгий Полтавченко, который подписал соответствующее соглашение с руководителями «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и «Ленинградской федерации профсоюзов».

«В два раза выше федерального уровня... Все социальные обязательства город выполнит, а соглашение традиционно является фактором стабильности», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин рассказал о росте реальных зарплат в стране.