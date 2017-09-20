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Движение на КАД в районе Мурино будет ограничено с 21 сентября
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    Движение на КАД в районе Мурино будет ограничено с 21 сентября

    16:51  20 Сентября 2017
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    Движение на КАД в районе Мурино будет ограничено с 21 сентября

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Движение на КАД в районе Мурино будет ограничено с 21 сентября по 15 октября, сообщили представители упрдор «Северо-Запад».

    С четверга, 21 сентября, движение на КАД в районе Мурино будет ограничено. Это связано с заменой деформационного шва. На указанном участке трассы будут перекрыты две полосы безопасности, а также первая и вторая полосы для движения автомобилей.

    В ведомстве подчеркнули, что с 3 по 15 октября работы будут производиться на третьей и четвертой полосах.

    Движение на КАД в районе Мурино будет ограничено с 21 сентября

    Все это время по скорость движения по свободных полосам будет сокращена до 50 километров в час.

    В среду, 20 сентября, интервалы в движении поездов на «фиолетовой» ветке московского метро были увеличены.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #кад #движение #ремонт #мурино
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