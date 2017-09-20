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Общество
Петербургских чиновников будут штрафовать за игнорирование депутатских обращений
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    Петербургских чиновников будут штрафовать за игнорирование депутатских обращений

    14:47  20 Сентября 2017
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    Петербургских чиновников будут штрафовать за игнорирование депутатских обращений

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Штрафные санкции будут применять к петербургским чиновникам за поздние ответы депутатам городского законодательного собрания. Текст соответствующего законопроекта приняли в первом чтении в петербургском парламенте.

    Согласно тексту проекта, планируется, что чиновники будут оплачивать штрафы за невыполнение законных требований и игнорирование обращений депутата закса, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Петербургских чиновников будут штрафовать за игнорирование депутатских обращений

    Сумма штрафа составит от двух до трех тысяч рублей. Кроме того, санкции затронут чиновников, которые несвоевременно отвечают и не предоставляют необходимые данные. За это предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей. 

    Как отметил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, член закса «не должен иметь никаких препятствий для исполнения своих прямых обязанностей». 

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #закс #смольный
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