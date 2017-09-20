Петербургских чиновников будут штрафовать за игнорирование депутатских обращений

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Штрафные санкции будут применять к петербургским чиновникам за поздние ответы депутатам городского законодательного собрания. Текст соответствующего законопроекта приняли в первом чтении в петербургском парламенте.

Согласно тексту проекта, планируется, что чиновники будут оплачивать штрафы за невыполнение законных требований и игнорирование обращений депутата закса, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Сумма штрафа составит от двух до трех тысяч рублей. Кроме того, санкции затронут чиновников, которые несвоевременно отвечают и не предоставляют необходимые данные. За это предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей.

Как отметил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, член закса «не должен иметь никаких препятствий для исполнения своих прямых обязанностей».