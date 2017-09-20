Группа разминирования приехала на Дворцовую площадь в Петербурге

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Сотрудники ОМОН Росгвардии оцепили все пространство вокруг Александрийской колонны на Дворцовой площади в Петербурге.

В данный момент специалисты обследуют бесхозный предмет, сообщает источник ФАН.

Ранее неизвестный сообщил о заложенной бомбе в жилом доме на улице Оптиков. Кроме того, из-за бесхозных предметов закрыли станцию метро «Парк Победы». К счастью, ничего опасного обнаружено нигде не было.

Напомним, что с прошлой недели по всей России прошла волна анонимных звонков о минировании. Каждый день в городах эвакуируют сотни человек после сообщений от «ложных террористов».