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Политика
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Происшествия
Группа разминирования приехала на Дворцовую площадь в Петербурге
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    Группа разминирования приехала на Дворцовую площадь в Петербурге

    12:09  20 Сентября 2017
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    Группа разминирования приехала на Дворцовую площадь в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Сотрудники ОМОН Росгвардии оцепили все пространство вокруг Александрийской колонны на Дворцовой площади в Петербурге.

    В данный момент специалисты обследуют бесхозный предмет, сообщает источник ФАН.

    Ранее неизвестный сообщил о заложенной бомбе в жилом доме на улице Оптиков. Кроме того, из-за бесхозных предметов закрыли станцию метро «Парк Победы». К счастью, ничего опасного обнаружено нигде не было.

    Напомним, что с прошлой недели по всей России прошла волна анонимных звонков о минировании. Каждый день в городах эвакуируют сотни человек после сообщений от «ложных террористов».

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    Автор: Дима Оленин
    #петербург #дворцовая площадь
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