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Происшествия
Пьяные школьники до смерти забили мужчину в Ленобласти
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    Пьяные школьники до смерти забили мужчину в Ленобласти

    9:18  20 Сентября 2017
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    Пьяные школьники до смерти забили мужчину в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Подростки забили до смерти мужчину в Ленинградской области.

    Как стало известно ФАН, накануне около 03.30 в поселке Назия у дома №4 по улице Артеменко на проезжей части был обнаружен труп с ссадинами и гематомами различных частей тела. Им оказался безработный гражданин 1983 года рождения.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой ОМВД были задержаны электрик Нефтеналивного завода 1973 г. р. и трое учеников девятого класса. Они были изобличены в том, что в ночь с 18 на 19 сентября во время ссоры, возникшей после 
    совместного распития спиртных напитков, руками и ногами избили собутыльника, после чего скрылись с места происшествия.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Как сообщало агентство URA.RU. ранее в Салехарде были осуждены двое несовершеннолетних за убийство 52-летнего мужчины.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ленобласть #убийство
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