Пьяные школьники до смерти забили мужчину в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Подростки забили до смерти мужчину в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, накануне около 03.30 в поселке Назия у дома №4 по улице Артеменко на проезжей части был обнаружен труп с ссадинами и гематомами различных частей тела. Им оказался безработный гражданин 1983 года рождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой ОМВД были задержаны электрик Нефтеналивного завода 1973 г. р. и трое учеников девятого класса. Они были изобличены в том, что в ночь с 18 на 19 сентября во время ссоры, возникшей после

совместного распития спиртных напитков, руками и ногами избили собутыльника, после чего скрылись с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщало агентство URA.RU. ранее в Салехарде были осуждены двое несовершеннолетних за убийство 52-летнего мужчины.