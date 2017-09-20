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Санкт-Петербург, 20 сентября. Трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В полицию города обратилась сотрудница «Макдональдс», которая заявила об изнасиловании ее дочери. По словам женщины, девятиклассницу изнасиловали трое малоизвестных ей мужчин. Как подчеркнули в правоохранительных органах, в настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых в преступлении. Их личности установлены.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы убили 23-летнего российского спортсмена, мастера спорта по спортивной ходьбе Николая Иванова, передает «Газета.ru».