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Трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге
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    Трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге

    9:06  20 Сентября 2017
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    Трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Трое мужчин изнасиловали девятиклассницу в Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    В полицию города обратилась сотрудница «Макдональдс», которая заявила об изнасиловании ее дочери. По словам женщины, девятиклассницу изнасиловали трое малоизвестных ей мужчин. Как подчеркнули в правоохранительных органах, в настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых в преступлении. Их личности установлены.

    Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы убили 23-летнего российского спортсмена, мастера спорта по спортивной ходьбе Николая Иванова, передает «Газета.ru».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #изнасилование #девятиклссница
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