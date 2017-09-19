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Должникам в Петербурге включат отопление в последнюю очередь
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    Должникам в Петербурге включат отопление в последнюю очередь

    23:02  19 Сентября 2017
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    Должникам в Петербурге включат отопление в последнюю очередь

    Санкт-Петербург, 19 сентября. С 20 сентября в Петербурге начинается периодическое протапливание. Однако отопление раньше времени дадут не всем: как сообщает пресс-служба ГУП ТЭК, в первую очередь обогреваться будут те абоненты, у которых нет просроченной задолженности и чьи дома управляющие компании подготовили к отопительному сезону.

    Распоряжение о начале периодического протапливания в Северной столице с 20 сентября Комитет по энергетике и инженерному обеспечению издал накануне. В этот период котельные поочередно включаются в работу, идет конечная отладка систем теплоснабжения, специалисты будут следить за возможными неисправностями.

    Первыми батареи потеплеют в школах, детсадах, больницах, домах престарелых и так далее. Затем к теплоснабжению начнут подключать жилые дома. 

    «Такую возможность ГУП «ТЭК СПб» предлагает абонентам только при наличии двух условий: акта готовности домов к отопительному сезону и отсутствия просроченной задолженности за тепловую энергию», — подчеркивается в сообщении энергетиков.

    Должникам в Петербурге включат отопление в последнюю очередь

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    Автор: Олеся Волкова
    #жкх #петербург #отопление
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