Должникам в Петербурге включат отопление в последнюю очередь

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Санкт-Петербург, 19 сентября. С 20 сентября в Петербурге начинается периодическое протапливание. Однако отопление раньше времени дадут не всем: как сообщает пресс-служба ГУП ТЭК, в первую очередь обогреваться будут те абоненты, у которых нет просроченной задолженности и чьи дома управляющие компании подготовили к отопительному сезону.

Распоряжение о начале периодического протапливания в Северной столице с 20 сентября Комитет по энергетике и инженерному обеспечению издал накануне. В этот период котельные поочередно включаются в работу, идет конечная отладка систем теплоснабжения, специалисты будут следить за возможными неисправностями.

Первыми батареи потеплеют в школах, детсадах, больницах, домах престарелых и так далее. Затем к теплоснабжению начнут подключать жилые дома.