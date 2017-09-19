В Петербурге может появиться Гнойный переулок

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Петербургские власти предлагают назвать один из переулков в честь российского рэпера, известного под псевдонимом Гнойный. С такой инициативой выступил петербургский чиновник Олег Смакотин.

Он заявил, что в ближайшее время намерен обратиться к депутатам Законодательного собрания с просьбой предоставить «новым мастерам слова» помещения на Обводном канале, а ведущий к ним переулок назвать Гнойным.

Напомним, что в августе состоялся рэп-баттл между Гнойным (также известен под ником Слава КПСС) и Оксимироном, которое стало главным событием года среди российских рэперов. Схватка, которая набрала свыше 23 млн просмотров на YouTube, закончилась победой Гнойного.