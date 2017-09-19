На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

В Избранное

Санкт-Петербург, 19 сентября. В России официально завершилась «Вахта Памяти-2017», в рамках которой поисковики занимались благородным делом – пытались найти останки погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, сегодня на легендарном Невском пятачке прошла церемония прощания с 220 бойцами — героями советской армии. И это символично, ведь ровно 76 лет назад первому батальону удалось сначала высадиться, а потом закрепиться на левом берегу Невы. Так образовался Невский пятачок.

Сегодня предали земле останки 220 бойцов. Одного из них удалось опознать – это гвардии красноармеец Степан Виноградов. Большую часть работ в этом году совершил поисковый батальон министерства обороны РФ. Не случайно торжественную церемонию посетил референт заместителя министра обороны Александр Кирилин. Он заявил, что в военном ведомстве придают очень важное значение тому, чем занимаются поисковики.

«Это дело всей жизни. И эти работы никогда не прекратятся, потому что это наша память», — заявил Кирилин.

Как и положено, героев похоронили в соответствии со всеми полагающимися им почестями. После панихиды прозвучал троекратный торжественный салют.