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На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии
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    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

    16:58  19 Сентября 2017
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    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

    Санкт-Петербург, 19 сентября. В России официально завершилась «Вахта Памяти-2017», в рамках которой поисковики занимались благородным делом – пытались найти останки погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, сегодня на легендарном Невском пятачке прошла церемония прощания с 220 бойцами — героями советской армии. И это символично, ведь ровно 76 лет назад первому батальону удалось сначала высадиться, а потом закрепиться на левом берегу Невы. Так образовался Невский пятачок.

    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

    Сегодня предали земле останки 220 бойцов. Одного из них удалось опознать – это гвардии красноармеец Степан Виноградов. Большую часть работ в этом году совершил поисковый батальон министерства обороны РФ. Не случайно торжественную церемонию посетил референт заместителя министра обороны Александр Кирилин. Он заявил, что в военном ведомстве придают очень важное значение тому, чем занимаются поисковики.

    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

    «Это дело всей жизни. И эти работы никогда не прекратятся, потому что это наша память», — заявил Кирилин.

    Как и положено, героев похоронили в соответствии со всеми полагающимися им почестями. После панихиды прозвучал троекратный торжественный салют. 

    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

    На Невском пятачке предали земле останки 220 героев советской армии

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    Автор: Денис Машкин
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