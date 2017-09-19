В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Туристический катамаран на 150 мест презентуют в Петербурге в среду, 20 сентября. Церемония пройдет на Мытнинской набережной.

Ожидается, что в ней примут участие вице-губернатор города Сергей Мовчан, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, а также директора судостроительных предприятий.

Предназначенный для туристических перевозок катамаран построили на «Средне-Невском судостроительном заводе». Его заложили более чем два года назад, 8 июля 2015 года и планировали спустить на воду к декабрю 2016 года.

Судно водоизмещением 66 тонн выполнено из композитных материалов, оно способно разогнаться до 29,5 узлов и выдерживать волны высотой до двух метров.

