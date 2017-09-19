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Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
Общество
В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест
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    В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест

    16:18  19 Сентября 2017
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    В Петербурге представят туристический катамаран на 150 мест

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Туристический катамаран на 150 мест презентуют в Петербурге в среду, 20 сентября. Церемония пройдет на Мытнинской набережной. 

    Ожидается, что в ней примут участие вице-губернатор города Сергей Мовчан, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, а также директора судостроительных предприятий.

    Предназначенный для туристических перевозок катамаран построили на «Средне-Невском судостроительном заводе». Его заложили более чем два года назад, 8 июля 2015 года и планировали спустить на воду к декабрю 2016 года.

    Судно водоизмещением 66 тонн выполнено из композитных материалов, оно способно разогнаться до 29,5 узлов и выдерживать волны высотой до двух метров.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #туристы #петербург #нева #катамаран
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