Ушел из жизни петербургский писатель и историк Олег Стрижак

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Известный писатель, историк и поэт Олег Стрижак скончался вчера в Петербурге в возрасте 67 лет. О его смерти сообщила его сестра — известная телеведущая Ника Стрижак.

«Олег — наш старший брат — был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым. Он был писатель, поэт и историк с уникальным даров, каким-то совершенным чувством слова и стиля», — рассказала сестра умершего поэта.

Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в последние годы своей жизни писатель занимался историей России и в первую очередь — историей Великой Октябрьской революции. Его исследования выходили в свет небольшими сериями под названием «Вариант». Известность писателю принес роман «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках».

На данный момент причины смерти писателя и дата похорон неизвестны.