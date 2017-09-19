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Ушел из жизни петербургский писатель и историк Олег Стрижак
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    Ушел из жизни петербургский писатель и историк Олег Стрижак

    13:39  19 Сентября 2017
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    Ушел из жизни петербургский писатель и историк Олег Стрижак

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Известный писатель, историк и поэт Олег Стрижак скончался вчера в Петербурге в возрасте 67 лет. О его смерти сообщила его сестра — известная телеведущая Ника Стрижак.

    «Олег — наш старший брат — был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым. Он был писатель, поэт и историк с уникальным даров, каким-то совершенным чувством слова и стиля», — рассказала сестра умершего поэта.

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в последние годы своей жизни писатель занимался историей России и в первую очередь — историей Великой Октябрьской революции. Его исследования выходили в свет небольшими сериями под названием «Вариант». Известность писателю принес роман «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках».

    Ушел из жизни петербургский писатель и историк Олег Стрижак

    На данный момент причины смерти писателя и дата похорон неизвестны.

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    Автор: Валентин Меликов
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