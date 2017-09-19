В Петербурге могут ввести ограничения на продажу алкоголя

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Депутат петербургского закса Александр Тетердинко подготовил законопроект, согласно которому запрещается продажа алкогольной продукции в дни проведения последнего звонка, «Алых парусов» и футбольных матчей.

Согласно инициативе депутата, запрещается продажа спиртного в день «Алых парусов» и 25 мая. Кроме того, проект предусматривает ограничения «в местах, ограниченных в радиусе двух километров с центром на оси главного входа для болельщиков на стадион «Санкт-Петербург Арена», в день проведения на арене футбольных матчей чемпионата России и еврокубковых встреч».

Тетердинко считает, что такая мера будет способствовать порядку. Также нужно пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни, отметил он.