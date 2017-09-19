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В Петербурге могут ввести ограничения на продажу алкоголя
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    В Петербурге могут ввести ограничения на продажу алкоголя

    12:22  19 Сентября 2017
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    В Петербурге могут ввести ограничения на продажу алкоголя

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Депутат петербургского закса Александр Тетердинко подготовил законопроект, согласно которому запрещается продажа алкогольной продукции в дни проведения последнего звонка, «Алых парусов» и футбольных матчей.

    В Петербурге могут ввести ограничения на продажу алкоголя

    Согласно инициативе депутата, запрещается продажа спиртного в день «Алых парусов» и 25 мая. Кроме того, проект предусматривает ограничения «в местах, ограниченных в радиусе двух километров с центром на оси главного входа для болельщиков на стадион «Санкт-Петербург Арена», в день проведения на арене футбольных матчей чемпионата России и еврокубковых встреч».

    В Петербурге могут ввести ограничения на продажу алкоголя

    Тетердинко считает, что такая мера будет способствовать порядку. Также нужно пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни, отметил он. 

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    Автор: Дана Балан
    #алкоголь #петербург #стадион #алые паруса
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