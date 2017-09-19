Пятикомнатная квартира сгорела дотла на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Пятикомнатная квартира, расположенная в Приморском районе Петербурга, сгорела дотла утром в минувший понедельник.

По имеющейся информации, пожар возник ранним утром в минувший понедельник, 18 сентября, в Приморском районе Петербурга. На проспекте Авиаконструкторов загорелась квартира, площадь которой составляла 90 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

На место прибыли пожарные, которые нейтрализовали возгорание в 08.12. В устранении пожара принимали участие 24 человека и шесть единиц специальной техники.

В настоящее время о причинах пожара ничего не известно.