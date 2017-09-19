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Пятикомнатная квартира сгорела дотла на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге
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    Пятикомнатная квартира сгорела дотла на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге

    11:38  19 Сентября 2017
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    Пятикомнатная квартира сгорела дотла на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Пятикомнатная квартира, расположенная в Приморском районе Петербурга, сгорела дотла утром в минувший понедельник. 

    По имеющейся информации, пожар возник ранним утром в минувший понедельник, 18 сентября, в Приморском районе Петербурга. На проспекте Авиаконструкторов загорелась квартира, площадь которой составляла 90 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Пятикомнатная квартира сгорела дотла на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге

    На место прибыли пожарные, которые нейтрализовали возгорание в 08.12. В устранении пожара принимали участие 24 человека и шесть единиц специальной техники. 

    В настоящее время о причинах пожара ничего не известно. 

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    Автор: Дана Балан
    #пожар #петербург
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