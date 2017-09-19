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Станция метро «Площадь Восстания» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора
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    Станция метро «Площадь Восстания» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

    11:21  19 Сентября 2017
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    Станция метро «Площадь Восстания» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Петербургская станция метро «Площадь Восстания» с 21 сентября изменит режим работы из-за капитального ремонта эскалаторов.  

    Вход на станцию будет ограничен по будням с 17.00 до 10.30 утра. Кроме того, как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в ближайшие субботу и воскресенье станция метро и вовсе будет закрыта для входа пассажиров. Если все необходимые работы не успеют выполнить в течение выходных, то станция окажется закрыта и в понедельник, что не может не отразиться на настроении спешащих начать новую рабочую неделю пассажиров.

    Станция метро «Площадь Восстания» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

    «Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», — сообщила пресс-служба метрополитена.

     

     

     

     

    "Комсомольская правда - Санкт-Петербург"

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    Автор: Валентин Меликов
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